خالد زكي: الفن قادر على محاربة الإرهاب.. وأطالب بعمل فني عربي مشترك (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر - إرم نيوز

قال الفنان المصري خالد زكي، إن الفن يلعب دورًا كبيرًا جدًا في محاربة الإرهاب ونشر المفاهيم والمعايير الصحيحة للدين الإسلامي لدى الشباب وتنمية حبهم لوطنهم، مشددًا على أنه لابد من إنتاج أعمال فنية تظهر البطولات الفدائية التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب.

وأضاف في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، خلال حضوره حفل مبادرة “خليجيون في حب مصر”، أنه شارك في بعض الأعمال الفنية التي تكافح الإرهاب مثل مسلسل القيصر مع الفنان يوسف الشريف، والذي حاول من خلاله كشف الطرق التي تتبعها المنظمات الإرهابية لتجنيد الشباب وقدم بعض التصورات عن كيفية مواجهة هذه الأفكار.

وتابع زكي، أنه لن يشارك في أي أعمال درامية في رمضان هذا الموسم لعدم وجود دور مميز جذب انتباهه بالإضافة إلى انشغاله بعمل آخر سيتم عرضه بعد رمضان مع خالد سليم ونيكول سابا، مشيدًا بفكرة توزيع الأعمال الدرامية على مدار السنة بحيث يكون الموسم طوال العام ولا يقتصر على شهر رمضان فقط.

وأشار إلى أن هناك عناصر وعوامل تؤثر في جذب المشاهد للعمل سواء سينمائيًا أو تلفيزيونيًا ومنها جودة العمل والموضوع الذي يتناوله وجودة إنتاجه فنيًا، مشددًا على مناداته الدائمة بضرورة إنتاج أعمال مشتركة عربيًا لأنها توحد مشاعرنا وثقافتنا وتزيد من تبادل الخبرات الفنية بين البلدان العربية.

شاهد الفيديو: