بسبب ديون سابقة.. أزمات تهدد الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

تواجه فعاليات الدورة الــ 39 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 21 وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، العديد من التحديات التي تهدد نجاحها حال إقامتها.

وعلمت “إرم نيوز” أن شركات الطباعة والفنادق ودور العرض ترفض التعامل مع إدارة المهرجان، بسبب وجود ديون مالية لم يتم سدادها من العام الماضي، الأمر الذي وضع الإدارة في مأزق كبير.

وفي هذا الإطار، قال الناقد يوسف شريف رزق الله، المشرف الفني على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:”بالفعل رفضت شركات الطباعة ودور العرض والفنادق التعامل مع المهرجان بسبب وجود ديون من العام الماضي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “الأزمة ترجع إلى تخلي وزارتي الشباب والسياحة عن دعم المهرجان، حيث تدعمه وزارة السياحة بنحو 2 مليون جنيه، ووزارة الشباب بمليون جنيه، وبكل أسف لم تحصل إدارة المهرجان على هذا الدعم”.

وتابع رزق الله:”التقينا بالوزير حلمي النمنم، ووعد بالتدخل لحل المشكلة، وطلبنا منه رفع الدعم المقدم من وزارة الثقافة من 6 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، لأن مهرجان القاهرة الدولي في أزمة، وضعف ميزانيته جعل أيدي الإدارة مشلولة”.

واختتم:”عدد الأفلام التي وصلت المهرجان لغاية الآن 100 فيلم، ولجان المشاهدة سوف تبدأ عملها أول مايو/ أيار المقبل”.