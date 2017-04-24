بالفيديو.. ممثلة بحرينية تلبس عقدا من الألماس بـقيمة 20 مليونا

المصدر: المنامة - إرم نيوز

أبهرت الممثلة البحرينية أميرة محمد الحاضرين لعرض أزياء أُقيم في البحرين الجمعة الماضي، عندما ظهرت وهي تلبس طقماً من الألماس تبلغ قيمته 20 مليون ريال سعودي.

وأكدت الممثلة البحرينية في لقاء تلفزيوني أجري معها على هامش العرض أن الطقم قيمته مليونا دينار بحريني، أي ما يعادل 20 مليون ريال سعودي.

وقد أثارت إطلالة أميرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبلها البعض بالاستغراب والتعجب، لدرجة اتهام البعض لها بالكذب، وذلك أن اللقاء جاء على هامش إحدى المناسبات في البحرين في حين ذكرت الفنانة قيمة عقد الألماس بالريال السعودي.

وقد علل كثيرون كشف الفنانة لقيمة العقد بالريال بسعيها لزيادة أسهمها في الشارع السعودي.