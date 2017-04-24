يوسف الشريف يثير أزمة في “كفر دلهاب”

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

فوجىء أحمد نادر جلال مخرج مسلسل “كفر دلهاب” بغياب عدد من النجوم المشاركين في العمل عن بعض مواعيد التصوير، الأمر الذي تسبب في التأجيل أكثر من مرة وكلف شركة الإنتاج مبالغ طائلة.

وعلم “إرم نيوز” أن سبب الغياب هو غضب عدد كبير من نجوم العمل ننتيجة تدخل بطل المسلسل يوسف الشريف في السيناريو بشكل كبير، حيث حذف عددًا كبيرًا من المشاهد لأكثر من 6 نجوم أبرزهم سامي مغاوري الذي اتفق على الظهور في 23 حلقة وفوجئ أن إجمالي ظهوره 7 حلقات فقط.

كما تم حذف بعض المشاهد من روجينا ومحمد رياض، ما أدى لتفشي حالة كبيرة من الغضب بين نجوم العمل.

يذكر أن أسرة مسلسل “كفر دلهاب” تواصل التصوير في “واحة سيوة” ومن المتوقع لها العودة، الأربعاء المقبل، تدور أحداث العمل فى أحد العصور القديمة حول قرية يمارس كاهنها السحر.