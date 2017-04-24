بالفيديو.. الحرب بين فلة ولطيفة تصل إلى المطالبة بإجراء تحاليل دم

المصدر: جلال مناد – إرم نيوز

شنت الفنانة التونسية لطيفة هجومًا عنيفًا على الفنانة الجزائرية فلة، ودعتها إلى احترام نفسها والسمو بأخلاقها، وطالبتها بكشف تحليل دم لمعرفة من يتناول الخمر والسيجار والممنوعات.

وبدت لطيفة في قمة الثقة عندما أبدت استعدادها لعرض التحليل الطبي الذي يمكن أن تجريه بتونس على الرأي العام، بينما شككت في قدرة فلة على قبول التحدي لأنها تتعاطى شرب الممنوعات وتتناولها، حسب إيحاءات الفنانة التونسية التي قالت إنها لا تحترم في فلة سوى أنها من الجزائر.

وقالت لطيفة إنها لم تلتق بفلة إلا مرتين، متسائلة عن أسباب تحاملها المتكرر عليها وعلى بلادها تونس.

وذكرت لطيفة في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية أنها تكتنز الأخلاق ولا توزع التهم ولا الشتائم على الآخرين.

ولا تكاد تمر أسابيع إلا وتطل إحدى الفنانتين المعروفتين على منبر تلفزيوني للتهجم على الأخرى.

ويعتبر الخلاف بين فلة الجزائرية ولطيفة التونسية، من أشد الخلافات على الساحة الفنية العربية حيث وردت في الاتهامات المتبادلة بينهما أسماء أحد أبناء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ومنسق العلاقات المصرية الليبية وقريب الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أحمد قذاف الدم.

ودعا مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المغنيتين لتشريف الفن المغاربي والترفع عن “التفاهات” والشتيمة.