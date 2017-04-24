صابر الرباعي يحيي سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

تنظم الدورة الـ 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 25 إلى 28 أبريل 2017، بمدينة الحمامات التونسية، دورة بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين وبالشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، بالإضافة إلى مشاركة هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب مشاركة عدد من ألمع نجوم الدراما والسينما العربية، وتحت شعار “تنوّع..تجديد..ابتكار”.

وسيحيي الفنان صابر الرباعي حفل الافتتاح، فيما تتخلل سهرة الاختتام، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونيّة فقرات غنائيّة مغاربيّة وشرقيّة بمشاركة الفنانة الجزائريّة ريم حقيقي، والفنان المصري رامي جمال وعدد من الفنانين الشبان من بينهم ثامر عاشور ومحمّد ضياء الدين.

وتمت دعوة العديد من النجوم العرب في السينما والإعلام من بينهم أحمد عبد العزيز ورانيا يوسف من مصر وشكران مرتجى من سوريا و طوني عيسى من لبنان وسمر محمّد من العراق وزهيرة بن عمار وحسين المحنوش من تونس.

وخلال هذه الدورة، سيتمّ تكريم مجموعة من الإعلاميين والفنانين من بينهم الممثل السوري سعد مينه والفنانة الليبية لطيفة إبراهيم وكمال عبادي من السودان والراحل سالم بهوان من سلطنة عمان ومحمّد مصمولي من تونس والإذاعي الراحل عادل موتيري.

وسيتمّ تنظيم جلسات حوارية حول الهندسة الإذاعية والتلفزية، وافتتاح معارض وسوق للبرامج، ولقاءات إعلامية مع ضيوف الشرف ونجوم المهرجان، تقديم عرض إعلامي صينيّ

يوم القدس

خلال الدورة الحالية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سيتمّ الاحتفاء بالقدس عاصمة الإعلام العربي لسنة 2017، وذلك من خلال تنظيم تظاهرة “يوم القدس”، وتتضمن ندوة حول “القدس في الإنتاجات الدراميّة والإذاعيّة والتلفزيونيّة العربيّة”، ويقدم الدكتور إبراهيم شبّوح مداخلة بعنوان “القدس العربية مهد الحضارات والأديان”، ويحاضر الأستاذ بسّام برهوم حول “العمل الدرامي الفلسطيني”، ثم تعرض مقتطفات من الإنتاجات الدرامية العربية حول القدس، على غرار مسلسل “باب العامود” من إخراج إسماعيل عرفات الدبّاغ.

ويحتوي برنامج الندوة محاضرة بعنوان “التجربة الدرامية حول القدس” للمخرج باسل الخطيب و”تجربة الأداء والتمثيل” للممثل عابد فهد يليها عرض لمقتطفات أعمال درامية عربية حول القدس ومنها مسلسل “أنا القدس”.

إلى جانب تقديم عرض الدبكة الفلسطينيّة وفقرة غنائيّة لمجموعة “حسّ” الموسيقيّة مع الفنانة لبنى عثمان، وعرض فيلم “إنجازات فلسطينية”، وفقرات تنشيطيّة في معرض المهرجان تتضمّن مقتطفات من التراث والثقافة والفنون الفلسطينيّة وعرض للإنتاجات الإعلاميّة التلفزيونيّة.

ويقدم الكاتب والسيناريست علي دب والمخرج منجي بن إبراهيم محاضرة عنوانها الإنتاج الإذاعي العربي المشترك “أرض الفردوس”، ثم تعرض مقتطفات من هذه السلسلة الدرامية الإذاعية ( أرض الفردوس ).