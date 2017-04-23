فاروق جويدة: الإعلام أشعل قضية الأزهر والنخب العربية تعيش محنة (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد وأحمد عثمان - إرم نيوز

اعتبر الشاعر والمفكر المصري فاروق جويدة، أن وسائل الإعلام أشعلت الفتنة بين المؤسسة الأزهرية والحكومة، على خلفية خلافات بين الطرفين طفت على السطح مؤخرًا عقب انتقادات لاذعة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اعتبرها “خطة ممولة وممنهجة” ضد المؤسسة.

وقال جويدة في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، “إنه ضد الهجوم على مؤسسة الأزهر، وإذا كانت ثمة خلافات مع الأزهر فبالإمكان حلها عبر الحوار وليس الإعلام، مضيفًا أن الإعلام يشعل الحرائق من خلال سعيه لجذب الجماهير وتحقيق الانتشار الأكثر رغم أنه يعدم ثوابت كثيرة”.

وأوضح الشاعر المصري أن ثمة أزمة بين المثقف والمثقف العربي أكثر منها بين المثقف والشارع، لافتًا إلى أن النخب المثقفة في العالم العربي تعيش محنة على المستوى السياسي، حيث فشلت فكرياً وعقائدياً، بدليل أن العالم العربي محاصر بــ”الإرهاب”.

وختم قائلاً: “قضية الإرهاب قضية فكر وليست قضية أمنية ولابد أن يواجه الإرهاب فكريًا”.