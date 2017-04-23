أبرزها “الكنز ولمعي القط والحرباية”.. أعمال فنية مصرية توقف تصويرها لهذه الأسباب

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

تحاول العديد من شركات الإنتاج تكثيف عدد ساعات تصوير أعمالها الفنية لإنهائها قبل انطلاق ماراثون شهر رمضان الدرامي، ولكن لظروف طارئة توقف تصوير عدد من المسلسلات والأفلام، ما وضع شركات الإنتاج في مأزق بسبب التسويق والاتفاق مع قنوات فضائية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأعمال التي توقف تصويرها:

لمعي القط

توقف تصوير مسلسل “لمعي القط” بسبب وفاة والدة المخرج عمرو عرفة، الذي طلب إجازة 10 أيام للانتهاء من العزاء، والمسلسل بطولة محمد إمام وإنجى أبوزيد ومن إنتاج تامر مرسي، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي.

الكنز

طلب المخرج شريف عرفة، شقيق عمرو عرفة من الشركة المنتجة لفيلم “الكنز” منح كل فريق العمل إجازة 10 أيام بسبب وفاة والدته، ومن المعروف أن الفيلم يضم أكبر تجمع للنجوم، في مقدمتهم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، وتدور الأحداث في ثلاثة عصور مختلفة، وهو الأضخم ميزانية في السنوات العشر الأخيرة.

الحرباية

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة كبيرة عندما شاهدت بعضًا من المشاهد التي قامت بتصويرها في مسلسلها الجديد “الحرباية”، حيث رأت صورتها في مشاهد حي بولاق شديدة العتمة وسيئة، لذا طلبت من المخرجة مريم الأحمدي استبعاد مدير التصوير شريف نمر الذي كبدت أخطاؤه الشركة خسائر كبيرة، بحسب قولها.

وسافرت هيفاء وهبي وتركت موقع التصوير رغم اتصال المخرجة بها وإبلاغها أنه تم الاتفاق مع مدير تصوير جديد وهو أحمد يعقوب، ولكن لم تعد هيفاء حتى الآن ومازالت عجلة التصوير متوقفة.

عفاريت عدلي علام

توقف مسلسل “عفاريت عدلي علام” بسبب خلاف في وجهات النظر بين الفنان عادل إمام والسيناريست يوسف معاطي في الحلقات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي جعل المخرج رامي إمام، يمنح أسرة العمل إجازة خمسة أيام لإنهاء المشكلة بين “الزعيم” ومعاطي.