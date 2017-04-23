هالة القصير تكشف حقيقة تعرضها للسرقة والضرب

المصدر: دمشق - إرم نيوز

نفت الفنانة السورية الشابة ونجمة ذا فويس هالة القصير في تصريح لموقع “إرم نيوز” الأنباء التي تحدثت عن سرقة سيارتها، من قبل عصابة اعترضت طريقها على الاوتستراد الدولي بين محافظتي طرطوس واللاذقية.

ويأتي النفي بعدما انتشرت أحاديث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تعرضها أيضاً لكدمات بسبب مقاومتها للعصابة التي اعترضتها.

وأكدت القصير في تصريح أن مانشرته صفحات الفيسبوك شائعة لاأساس لها من الصحة، مؤكدة “رفضها نشر مثل هذه الأخبار دون الرجوع إليها أو التأكد منها بدلا من نشر سيناريوهات الأكشن التي تهدف إلى كسب متابعين للصفحات دون الأخذ بعين الاعتبار مشاعر الناس ومحبيهم”.

وبينت أنها “تعرضت لحادث سير بسيط أثناء عودتها إلى اللاذقية قادمة من بيروت”، مؤكدة أنها لم تصب بأذى شخصي إنما تعرضت سيارتها فقط للأذى.

من جانب آخر تستعد القصير لطرح أغنيتها الجديدة “ياحلم” من كلمات فادي مرجان وألحان وتوزيع علي حسون وميكس مؤيد الأطرش خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها الخاصة على يوتيوب و وطن ميوزك بالتعاون مع شبكة وطن.