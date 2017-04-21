الفنانة المغربية عائشة الوعد تكشف لأول مرة عن أغنيتها الجديدة (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد وأحمد عثمان – إرم نيوز

كشفت الفنانة المغربية عائشة الوعد، عن أغنيتها الوطنية الجديدة التي تهديها إلى مصر، على هامش مشاركتها في مهرجان “الفارسات” في دورته الخامسة والذي كرّم مجموعة كبيرة من نجمات الإعلام والفن بالوطن العربي.

وقدّمت الوعد، عبر “إرم نيوز”، مقطوعة من أغنيتها الوطنية الجديد بعنوان “من حبي فيكي يا مصر”، حيث قالت إن لمصر فضلًا كبيرًا عليها، لأن أول من اكتشفها كان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والأغنية من كلمات اللبناني نبيل أفيون وألحان المغربي المهدي عبدو.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن: “الإحساس الصادق أن ينطق ويتكلم كل واحد بلغة أمه، ويغني بلهجة تناسبه، ما من شأنه أن يجمع الفنانين العرب لتقديم مشروع عربي فني هادف”.

وعائشة الوعد مطربة مغربية مثقفة، ولدت عام 1970، اكتشفها الموسيقار بليغ حمدي عندما استمع لصوتها من خلال البرنامج المغربي “مواهب”، حيث استقرت بالقاهرة في الثمانينيات، ولحن لها بليغ حمدي أغاني وطنية وعاطفية.

وتعرفت على الوسط الثقافي في مصر “إحسان عبدالقدوس، أنيس منصور، موسى صبري، فوميل لبيب” ولحن لها الموسيقار محمد الموجي، كما لحن لها الموسيقار حلمي بكر أشهر أغانيها كنّا حبايب ولحن لها الموسيقار فاروق الشرنوبي أغنية مطر في الشوارع.

اجتذبتها السينما المصرية لتغني في فيلم “وتضحك الأقدار” 1985 مع ليلى علوي، ثم “سيدة القاهرة” 1990 مع يسرا.