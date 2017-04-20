محمد صبحي: الحكومة خذلتني وسأقدم عروضي المسرحية بمدينة “سنبل”

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

أعلن الفنان المصري محمد صبحي أنه قرر بشكل نهائي تقديم كل عروض الموسم الجديد المسرحية للجميع على مسرح مدينة سنبل للفنون، الواقعة على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “خذلتني الحكومة ورفضت مد يد العون بالدعم الفني، حيث تقدمت بطلب لتأجير مسرح دار الأوبرا، وفوجئت بالمسؤولين عنه يطلبون مبلغًا خياليًا، فلجأت لوزير الثقافة ورئيس الوزراء ولم أجد أي عون، ولذا قررت تقديم عروض المسرح للجميع بمدينة سنبل للفنون”.

وبشأن ابتعاد المسرح عن العاصمة، أضاف: “المسرح ليس بعيدًا جدًا، كما أن الجمهور يبحث دائمًا عن الشيء الجيد، ومهما كانت المسافة لن يتأخر الجمهور الذي أشعر أن بيني وبينه ثقة وتفاهمًا كبيرًا”.

وتابع صبحي: “بدأنا بروفات الموسم الجديد وهناك تغيير كبير في أسماء النجمات اللواتي سيقفن أمامي في العروض، وسوف أعلن عن أسمائهن قريبًا، كما سأقدم مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة خلال العروض القادمة”.

وعلق النجم الكوميدي على مستوى الدراما المصرية حاليًا قائلًا: “الدراما المصرية ليست بخير، وهناك طفرة في التقنيات لكن لا يوجد موضوع، فالأعمال المصرية تحاكي الأمريكية وهذا شيء مؤسف”.