ماذا قررت النيابة العامة الفرنسية بشأن قضية سعد المجرد؟

المصدر: باريس-إرم نيوز

أيدت النيابة العامة بالمحكمة العليا في باريس، اليوم الثلاثاء، قرار قاضي الحريات بمنح الفنان المغربي سعد المجرد الإفراج المؤقت.

وأوضح مصدر مطلع من باريس لـ”إرم نيوز”، أن “الجلسة التي جمعت المجرد ومحاميه موريتي، والمدعي العام الفرنسي، لم تدم طويلًا، حيث أيدت النيابة قرار قاضي الحريات ومنحت سعد الإفراج المؤقت بشكل رسمي”.

وأضاف أن “عائلة سعد كانت متخوفة جدًا من قرار النيابة العامة، لكنها ارتاحت فور علمها بتأييد النائب العام لقرار قاضي الحريات بمنحه الإفراج المؤقت وفق شروط دقيقة”.

وأكد المصدر، أن “مجموعة من عشاق الفنان المغربي، تواجدوا في المحكمة العليا منذ الساعات الأولى للاطمئنان على سعد ومشاهدته عن قرب والتقاط صور تذكارية برفقته”.

يذكر أن قاضي الحريات الفرنسي قرر الخميس الماضي، منح سعد المجرد الإفراج المؤقت، لكن وفق شروط دقيقة جدًا، إذ أمره القاضي بوضع سوار إلكتروني في رجله لتعقب خطواته عن كثب، وأيضًا منعه من مغادرة البلاد إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.

وقضى الفنان المغربي، ما يزيد على 6 أشهر في سجن “فلوري” بضواحي باريس، بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة تحمل الجنسية الفرنسية.