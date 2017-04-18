المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يكرم شكران مرتجى في تونس

المصدر: دمشق - إرم نيوز

تستعد النجمة العربية شكران مرتجى للسفر بعد أيام قليلة إلى تونس لتكريمها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ18، والذي يعتبر إحدى أهم التظاهرات الفنية والإعلامية في الوطن العربي، وذلك بدعوة من قبل اتحاد إذاعات الدول العربية لتكريمها كنجمة عربية عن مجمل أعمالها التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية المتميزة.

وأوضحت مرتجى في بيان صحفي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستنتهي من تصوير بعض مشاهدها في مسلسل “ترجمان الأشواق” مع المخرج محمد عبدالعزيز قبل سفرها إلى تونس.

وأعربت عن “سعادتها العميقة بهذه الدعوة للتكريم في تونس الخضراء التي تحترم الفن الأصيل، وتقدم عبر تكريمها دافعاً قوياً لكل فنان عربي للاستمرار في عمله الإيجابي فنياً وإنسانياً”، بحسب قولها.

وأكدت أن “التكريم وإن كان يقدم لها مشاعر إيجابية، ورضًا داخليا عن عملها، لكنه يزيد من المسؤوليات التي تحملها على عاتقها في مسيرتها الفنية، ومع كل عمل فني تقرر المشاركة به في إطار الرسالة الفنية العميقة التي تسعى دائماً إلى أن تكون حاضرة في كل ما تقدمه”.

يشار إلى أن النجمة شكران مرتجى ستظهر خلال العام الجاري ببطولة أربعة أعمال تلفزيونية هي “باب الحارة9″، و”مذكرات عشيقة سابقة”، و”وردة شامية” و”ترجمان الأشواق”.