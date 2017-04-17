الغيرة بين أهل الفن.. أجيال تتعاقب والنار تحت الرماد دائمًا

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

يخطئ من يتصور أن العلاقة بين نجمات الوسط الفني دافئة دائمًا وخالية من المنغصات التي تعكر صفاء الحياة، ففي بعض الأحيان تخلق الغيرة صراعًا مكتومًا أشبه بالنار تحت الرماد، وأحيانا أخرى يطفو الصراع على السطح ويمتد إلى وسائل الإعلام.

إيمي سمير غانم وناهد السباعي

آخر الخلافات التي فرضت نفسها على الساحة الفنية بين إيمي سمير غانم وناهد السباعي، حيث كانت إيمي قد حققت نجاحًا كبيرًا في الجزئين الأول والثاني من مسلسل “هبة رجل الغراب”، ولكن بسبب الخلاف حول الأجر اعتذرت للشركة المنتجة عن الاستمرار في تقديم أجزاء جديدة.

اضطرت الشركة إلى الاستعانة بالفنانة الشابة ناهد السباعي بدلاً من إيمي، ورغم صعوبة المهمة نجحت ناهد وتفوقت على نفسها في الجزء الرابع.

نجاح ناهد حرك مشاعر الغيرة في قلب إيمي، لذا بدأت تنشر مقاطع من الجزئين الأول والثاني للمسلسل، الأمر الذي عرضها للنقد واللوم، وردت إيمي بلغة حادة على منتقديها قائلةً: “أنا حرة واللي مش عجبه يشد في حواجبه”، لذا غضب منها عدد كبير من الجمهور وفسروا الأمر على أنه مشاعر غيرة.

ومن المعروف أن الغيرة بين أهل الفن ليست جديدًة، فمن يتأمل الأرشيف الفني سيجد صراعات متعددة التفاصيل بين العديد من النجمات ومن أبرزها:

نادية الجندي ونبيلة عبيد

في الثمانينيات اشتعل الصراع بين الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، بسبب شباك التذاكر حيث ارتفعت أسهم النجمتين في وقت واحد وبات لكل منهما قدرة على تحقيق إيرادات وتحمل عبء البطولة المطلقة، واشتعل الصراع بينهما بعدما منح النقاد نبيلة عبيد لقب نجمة مصر الأولى، فغضبت نادية الجندي ومنحت نفسها لقب نجمة الجماهير.

ولم تهدأ مشاعر الغيرة بينهما إلا بعد التقدم في العمر وانحسار الأضواء عنهما.

سعاد حسني وزبيدة ثروت

رغم امتلاك الراحلة سعاد حسني لرصيد كبير من الموهبة، كانت زبيدة ثروت تشعر أنها تستحق أن تكون في مكانة أفضل منها.

تنافست النجمتان على قلب عبد الحليم حافظ، وعندما اجتمعتا في فيلم “الحب الضائع” حدثت خلافات كثيرة بسبب غيرة زبيدة ثروت من شعبية سعاد واهتمام الشركة المنتجة بها.

وفي هذا الفيلم طالبت زبيدة أن يتساوى أجرها مع سعاد، الأمر الذي رفضته الشركة وتدخل رشدي أباظة وقتها لاحتواء المشكلة.

داليا البحيري وأنغام

شاركت المطربة أنغام في بطولة مسلسل “في غمضة عين” أمام داليا البحيري ودبت مشاعر الغيرة بينهما، واتهمت البحيري أنغام بالأنانية بسبب وضع اسمها في أول التتر وردت أنغام بأن هذا الأمر منصوص عليه في العقد، لكن داليا بدأت تهاجم أنغام بأنها ليست ممثلة وأنها متواضعة.

وفي المقابل التزمت أنغام بالصمت، ووصفت الأمر بأنه غيرة لا أكثر ولا أقل لان الشركة المنتجة اهتمت بها ونفذت شروطها.

غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

وفي عام 2012 جرى إنتاج فيلم “ركلام” والذي جمع بين غادة عبدالرازق ورانيا يوسف، واستغلت الأولى سيطرتها وسطوتها وحذفت 6 مشاهد مؤثرة من دور رانيا يوسف، الأمر الذي أشعل الصراع بينهما وعلى إثره رفضت رانيا حضور العرض الخاص واتهمت غادة بالغيرة منها، وتدبير مؤامرة لتشويه دورها وأعلنت أنها لن تشارك في أي عمل مع غادة.