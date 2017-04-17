سلمى الحايك تكشف عن “أكلة عربية” تعتبرها سر شبابها الدائم

المصدر: كاليفورنيا – إرم نيوز

تتمتع الممثلة المكسيكية سلمى الحايك بالشباب والنضارة رغم تخطيها سن الخمسين، حيث تبدو أصغر بكثير من سنها بما لا يقل عن عقدين.

وعن سر شبابها، أكدت الحايك أن السر يكمن في أكلة عربية لها فضل كبير في محاربة الشيخوخة.

وكشفت أن سر جمالها يكمن في “شوربة الكوارع”، مؤكدة أنها شوربة تغنيها عن اللجوء لحقن البوتكس.

وأضافت النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية، خلال حوارها مع مجلة “People” الأمريكية، أن شوربة الكوارع التي تعد من العظام والنخاع مليئة بالجلاتين والدهون وتحتوي على النخاع، مشيرة أنها مهمة للاحتفاظ بالشباب.

وأكدت أن هذه الشوربة تغنيها عن حقنت البوتكس التي تلجأ إليها النساء بشكل كبير، قائلة “لقد أغنتني عن استخدام البوتكس”.