بوسي مريضة بالشهرة في مسلسل “قصر العشاق”

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

كشف مؤلف مسلسل “قصر العشاق” محمد الحناوي، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف بينه وبين الفنانة المصرية بوسي بشأن دورها في العمل.

وتواصل بوسي تصوير دورها في المسلسل حيث تقدم دور ممثلة معتزلة تعاني من تراجع شهرتها ما يصيبها بحالة نفسية.

ونفى “الحناوي” في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” انزعاج بوسي من الدور أو التلميح لشخصيتها الحقيقية، مؤكدًا أنها لم تطلب أي تعديل على السيناريو.

وأضاف: “لا يوجد أي خلافات بين نجوم العمل على أولوية ترتيب الأسماء على التتر”، موضحًا أنها “مسألة محسومة في التعاقد مع المنتج بالاتفاق مع مخرج العمل”.

وتابع: “كواليس العمل بين النجوم على أفضل ما يكون ولا يوجد بينهم أي خلافات، وهناك منافسة راقية لصالح الجمهور والعمل”، مشددًا على أن المسلسل يقدّم ملحمة درامية لجيل الثمانينيات مختلفة شكلاً ومضمونًا.

يذكر أن بوسي تشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم: عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وسهير رمزي وسوزان نجم الدين وكمال أبورية، وهو من إخراج أحمد صقر وتأليف محمد الحناوي.