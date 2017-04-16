نجوى كرم تستذكر بدموعها شقيقها الراحل.. فماذا قالت له؟ (فيديو)

المصدر: بيروت - إرم نيوز

فقدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم السيطرة على أعصابها بعدما استذكرت شقيقها الراحل، خلال الحلقة الأولى التي تم بثها على الهواء مباشرة، من برنامج Arabs got talent، فسالت دموعها وتفاعل معها الجمهور بحرارة.

وأعلنت كرم خلال الحلقة عن أغنية جديدة مهداة إلى شقيقها الراحل، نشرت أجزاء منها على حسابها على “إنستغرام”.

وخاطبت كرم شقيقها الراحل بقولها: “بعد أن تعبنا وفرحنا معا، بكيت وحدي من دونك لكي يبقى حبّنا وحده المشترك بيننا”.

من جهته، اعتبر علي جابر زميل كرم في لجنة التحكيم بالبرنامج أن “ما تقوم به نجوى هو عمل جبار، فهي تتخطى حزنها لتفرح الناس”.

وقام أحمد حلمي، عضو اللجنة، بتعزية نجوى بوفاة شقيقها، في حين تفاعلت الأخيرة بالدموع مرة أخرى مع طفلة بإحدى الفرق المشاركة بعدما لاحظت بكاءها بعد العرض.