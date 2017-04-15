بالصور.. أول ظهور للمليونير القطري وسام المانع مع طفله بعد الانفصال

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

كشفت صور حديثة للمليونير القطري وسام المانع المنفصل حديثًا عن المغنية الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون عن أول لقاء جمعه مع طفله الرضيع في غياب تام للأم.

وظهر المانع في الصور التي تجمعه لأول مرة مع طفله عيسى خلال نزهة بحديقة في Belgravia غرب لندن وقد قام بدور مربية الأطفال من خلال إطعام طفله بالحليب بواسطة رضاعة الأطفال في لحظة أبوية مليئة بالعاطفة.

وتضمنت صور أخرى مشاهد مداعبة الأب البالغ من العمر 42 عاماً لابنه الأول الذي رزق به في يناير الماضي بعد زواج دام لمدة خمس سنوات ولكنه انتهى في الشهر الثالث لولادة الطفل.

وانفصل المانع عن زوجته شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون البالغة من العمر 50 عامًا بعد خلافات حادة سرب تفاصيلها للإعلام مصدر مقرب من العائلة وأكد انفصالهما النهائي.

وأوضح المصدر أن الانفصال جاء لأن جانيت ادعت أنها لم تتحمل الاختلافات الثقافية بينها وبين زوجها القطري وأن العلاقة ساءت بينهما هذا الشهر بعد 5 سنوات من الزواج.

وتابع: “وسام كان يريد التزامًا أكبر من جانيت بتعاليم الإسلام وثقافته وهي رأت أنها لن تكون كما يريد بعد ذلك وأنها لن تنعم بحريتها”.

وأشار المصدر إلى أن جانيت صبرت على زواجها من المانع ولم تنفصل عنه لأنهما اتفقا في عقد الزواج على أنه لا يحق لأحدهما الحصول على أي جزء من ثروة الآخر إلا بعد مرور 5 سنوات على الزواج في حال تم الانفصال.

ويبدو أن جانيت كانت تضمر في نفسها قرار الانفصال ولكنها انتظرت الفرصة المناسبة بوصول عمر زواجهما إلى 5 سنوات حتى تحصل على جزء كبير من ثروة المليونير القطري.