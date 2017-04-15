وفاة أشهر فنان كوميدي في إيران.. وزوجته تحمّل السلطات المسؤولية (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

توفي الفنان الكوميدي الإيراني “عارف لورستاني” الذي يعد من أشهر فناني بلاده عن عمر ناهز 45 عامًا إثر سكتة قلبية مفاجئة، في حين حمّلت زوجته وزارة الصحة مسؤولية وفاته بسبب تجاهلها لوضعه الصحي، الذي تدهور مساء أمس بشكل مقلق.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن “الفنان الإيراني عارف لرستاني توفي صباح اليوم إثر سكتة قلبية وهو في الـ45 من العمر”، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة.

وقالت زوجة الفنان الراحل “إلهام نصيري” لوكالة أنباء “فارس”، إن “زوجها تدهورت صحته مساء أمس وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران، حيث أجرى فحوصات طبية، وبعدها أمره الطبيب المداوم بمغادرة المستشفى بسبب عدم وجود مخاوف بشأن صحته”.

وأضافت نصيري، أن وفاة عارف لورستاني جاءت بسبب “الإهمال الطبي”، مشيرة إلى أنها تتابع أسباب وفاته مع الجهات المختصة وسيتم نقل جثمانه إلى الطبيب الشرعي لمعرفة النتائج”.

واشتهر الراحل بالتمثيل في معظم مسلسلات المخرج مهران مديري الكوميدية، والتي كان آخرها مسلسل ” في الحاشية” .

وولد رستاني عام 1971 في كرمانشاه ودخل عالم الفن من خلال مشاركته في مسلسل “كشكول 77″ للمخرج مديري، كما اشتهر بدوره في مسلسلات ” القهوة المرة” ، “زقاق مرواريد” ، “مزحت” ، و”رجل بألف وجه”، كما شارك في أفلام عدة منها “عشاء الزفاف” ، ” الاختيار”، “المعادلة” ، و “ماني وندى” .