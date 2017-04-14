محمد منير: ألم الغياب عن الجمهور أقوى من المرض

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

أكد الفنان المصري محمد منير أن حالته الصحية تتحسن بشكل جيد، وأنه حريص على جلسات العلاج الطبيعي على القدم ويشعر بتحسن كبير.

وقال في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز: “الغياب عن الجمهور يشعرني بالألم، أريد الغناء وإسعاد جمهوري حتى آخر لحظة في عمري وسعدت جدًا بالرسائل ومكالمات التليفون للاطمئنان على صحتي، فالمرض محنة دون شك لكنه يشعرك بمكانتك ورصيدك في قلب جمهورك لذا لا أبالغ إذا قلت إن ألم الغياب عن الجمهور أكبر من ألم المرض”.

وعن نشاطه الفني قال منير: “أنا لا أتوقف عن العمل، وأقوم بدور الباحث حيث أسمع موسيقى من أفريقيا وأوروبا وأحاول دائمًا التطوير من أدائي وقريبًا سوف أقدم لجمهوري مجموعة من الأغاني الجديدة والتي تحمل أفكاراً جريئة ومختلفة”.

وتابع: “حتى هذه اللحظة لم أحدد موعد طرح ألبومي الجديد وهناك 4 أغانٍ سمعها الجمهور عبر الإنترنت، وبصراحة شديدة أكتشف بعد تجربة مسلسل المغني أن التمثيل مهمة صعبة جدًا وتحتاج مجهودًا كبيرًا ولا أحب تكرارها مرة ثانية لأنني عاشق للغناء”.

يذكر أن محمد منير كان قد قام ببطولة مسلسل “المغني” والذي يحكي قصة حياته، وعُرض العمل في رمضان الماضي وشارك في بطولته محمد أبو داوود ورانيا فريد شوقي ومن إخراج طارق صبري وإنتاج محمد فوزي.