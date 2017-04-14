لطفي بوشناق يلقي قصيدة غزل بالعراق (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر- إرم نيوز

ألقى الفنان التونسي لطفي بوشناق قصيدة غزل بدولة العراق خلال تواجده في مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مهرجان المسرح الشبابي.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز”، تفاعل الحضور مع القصيدة، التي تدل على حب جارف للعراق في قلب بوشناق، وترديدهم كلماتها خلفه وسط أجواء حماسية وتصفيق حار بعد انتهائه من إلقائها.

واشتهر الفنان لطفي بوشناق، بتعاطفه مع ما يمر به الوطن العربي، ويؤكد دائمًا أن رسالته الفنية تتلخص في العيش والحرية والكرامة، حيث يحمل مشروعًا ومنهجًا في الغناء والموسيقى.

وشاركت كاميرا “إرم نيوز” في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وسط حضور وزير الثقافة المصري حلمي نمنم، وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين المصريين والعرب.