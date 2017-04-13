“الطوفان” يفجّر الصراع السياسي في المجتمع.. ومخاوف من الصدام مع الرقابة

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

في العام 1986 تم إنتاج فيلم “الطوفان” للكاتب والسيناريست بشير الديك وكان يناقش قضية التحول والتغير في عادات وتقاليد المجتمع من خلال مجموعة من الأشقاء يبحثون عن الثراء.

مؤخرًا تم تحويل الفيلم إلى مسلسل طويل مكونًا من 30 حلقة وقد وافق الديك على الأمر وباع القصة، لكنه لم يطالب شركة الإنتاج بالحفاظ على رؤيته التي قدمها في الفيلم منذ 30 عامًا.

المفاجأة أن وائل حمدي كاتب السيناريو والحوار وضع رؤيته كاملة وصاغ القصة بشكل يناسب روح المرحلة التي نعيشها وناقش قضايا عديدة منها الصراع السياسي الذي فرض نفسه على الساحة بعد ثورة 25 يناير والصراع بين الإخوان ومشروع قناة السويس وكيف تم رفع سعر الأراضي بعد الثورة.

وعلم موقع “إرم نيوز” أن المسلسل ينتقد العديد من القرارات السياسية منها مشروع قناة السويس، الذي لم يحقق الهدف منه حتى هذه اللحظة.

هذا الأمر فجّر خلافًا بين المؤلف الأصلي بشير الديك وكاتب السيناريو وخلق مخاوف داخل الشركة المنتجة من الصدام مع الرقابة على المصنفات الفنية والتي تحاول دائمًا أن تكسب ودّ الدولة.

وفي تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، قال الديك: “قرأت 18 حلقة فقط من السيناريو والحوار وبسبب ظروف المرض لم أتابع باقي الحلقات”.

وأضاف: “تعاملت مع الأمر كما كان يتعامل نجيب محفوظ والذي كان يردد دائمًا أن علاقة الكاتب بالعمل الأدبي تنقطع بعدما يتحول إلى عمل فني لذا ليس لي علاقة بالرؤية الجديدة ويتحملها السيناريست وائل حمدي”.

يذكر أن مسلسل “الطوفان” بطولة وفاء عامر وروجينا وماجد المصري ومن إخراج خيري بشارة.