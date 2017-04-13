أبرزهم المايسترو و إكرامي وآخرهم بركات.. نجوم الكرة من المستطيل الأخضر إلى أضواء السينما

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

تغري أضواء الشهرة دائمًا المنتجين الذين يحاولون استثمار النجومية وتحويلها إلى مكسب مادي ملموس، لذا لجأ فريق منهم إلى الاستعانة بلاعبي كرة القدم لأنهم يمتلكون شعبية جماهيرية عريضة ومن أبرز وآخر المهاجرين من البساط الأخضر إلى عالم التمثيل محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق والذي يشارك في بطولة مسلسل بعنوان “سبع صنايع” بجانب الفنان شريف رمزي ومي سليم.

ويدور المسلسل في إطار كوميدي ويجسد بركات دور “رجل هندي” ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وفيما يلي تستعرض “إرم نيوز” أبرز لاعبي كرة القدم الذين اقتحموا مجال التمثيل رغبة في الاستفادة من الشهرة وسعيًا وراء تحقيق عائد مادي كبير.

إكرامي و4 تجارب فنية.

يعد إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ومنتخب مصر أكثر لاعبي كرة القدم تواجدًا في عالم التمثيل، حيث يضم أرشيفه الفني 4 تجارب سينمائية وهي: فيلم “الرجل الذي فقد عقله” أمام الزعيم عادل إمام وفريد شوقي وفيلم “يا رب ولد” أمام فريد شوقي وسمير غانم وأحمد راتب وفيلم “مرسى فوق ومرسى تحت” أمام محمود ياسين وشيرين وفيلم “إحنا بتوع الإسعاف” أمام الفنان الراحل نجاح الموجي.

صالح سليم و3 تجارب فنية

قدم المايسترو صالح سليم، الذي اشتهر كلاعب كرة متميز في النادي الأهلي ثم بعد ذلك رئيسًا للنادي نفسه في 3 تجارب فنية، ويعتبرها نقاد السينما غنية وثرية، وهي فيلم “الشموع السوداء” بطولة نجاة وفيلم “الباب الفتوح” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وفيلم “السبع بنات” أمام سعاد حسني وأحمد رمزي.

عادل هيكل.. تجربتان فقط

كان عادل هيكل حارس مرمى الأهلي أكثر لاعبي كرة القدم حرصًا على دخول عالم التمثيل، لكنه لم يستطع العبور إلى قلب الجمهور بسبب ضعف الموهبة والحضور، ويضم أرشيفه الفني فيلمين فقط الأول “إشاعة حب” أمام هند رستم ويوسف وهبي وعمر الشريف والثاني فيلم “مذكرات تلميذة” أمام نادية لطفي وأحمد رمزي.

خالد الغندور.. ضيف شرف دائمًا

شارك نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق خالد الغندور في العديد من الأعمال الدرامية كضيف شرف ومن أبرز الأعمال التي شارك بها “الكبير أوي” أمام نجم الكوميديا أحمد مكي ومسلسل “لحظات حرجة” ومسلسل “راجل وست ستات” مع النجم أشرف عبدالباقي.

وظهر أيضًا كضيف شرف في فيلم “سكوت هانصور” للمخرج يوسف شاهين ويعد فيلم “زي الهوا” هو التجربة المهمة في مشواره الفني، لكنه لم يحقق أي نجاح في شباك التذاكر.

فيلم “الزمهلاوية” إنتاج العام 2008

في العام 2008، تم إنتاج فيلم “الزمهلاوية” والقصة تدور حول التعصب في التشجيع من خلال عائلتين تقيمان في منطقة واحدة الأولى تشجع الأهلي والأخرى تشجع الزمالك.

وقد شارك بهذا الفيلم عدد كبير من لاعبي كرة القدم أبرزهم خالد بيبو وعصام الحضري وجمال حمزة وعمرو زكي ومحمد شوقي وحسام البدري.