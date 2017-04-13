سعد لمجرد يغادر السجن.. لكن بشروط

المصدر: عبداللطيف الصلحي - إرم نيوز

قرر قاضي الحريات الفرنسي صباح اليوم الخميس، منح الفنان المغربي سعد لمجرد السراح المؤقت، لكن وفق شروط جد دقيقة، إذ أكدت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز”، أن القاضي أمر بوضع السوار الإلكتروني في يد سعد لتعقب خطواته عن كثب، وأيضا تم منعه من مغادرة التراب الفرنسي إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.

وكان محامي سعد لمجرد وضع أول أمس الثلاثاء، طلبا جديدا على طاولة القاضي لمنح موكله السراح المؤقت، يحتوي ضمانات قوية، ومنها وثيقة من السفارة المغربية في باريس تؤكد أنه لن يُسمح للمجرد بمغادرة التراب الفرنسي قبل انتهاء محاكمته.

وقضى الفنان المغربي، ما يزيد عن 6 أشهر في سجن “فلوري” في ضواحي مدينة باريس، بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة تحمل الجنسية الفرنسية.

ومن المرتقب أن يقيم الفنان سعد لمجرد، في شقة استأجرها والداه منذ أسابيع بالدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس.