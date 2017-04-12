خالد يوسف يعود للسينما من “الأندلس”

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

يواصل المخرج خالد يوسف التحضير لتصوير فيلمه الجديد “الأندلس”، والذي قرر أن يعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات.

وعلم “إرم نيوز” أن خالد يوسف هو مؤلف العمل وصاحب السيناريو والحوار، وأمامه شهران للانتهاء من كتابته بالتفصيل.

وقال مصدر مقرب من خالد يوسف إن العمل ضخم جدًا وسوف يتم تصويره بالكامل في المغرب، حيث تتسق طبيعتها مع الأحداث التي يحتويها الفيلم.

وأضاف أن الفيلم يشارك به 300 نجم عربي من مصر والمغرب ولبنان والعراق وتونس.

وأشار المصدر إلى أن من أبرز الأسماء المرشحة للفيلم أحمد السقا ومنة شلبي ويسرا وهند صبري وخالد الصاوي وغسان مسعود.

ويتناول فيلم الأندلس قصة الملك “أبو عبدالله بن الأحمر” والمعروف بمحمد الأول حاكم غرناطة بالأندلس وآخر ملوكها.

ومن المعروف أن آخر أفلام خالد يوسف كان “كف القمر” وضم نخبة كبيرة من النجوم مثل جومانة مراد ووفاء عامر والراحل خالد صالح، وكان يناقش الانشقاق والخلافات بين العرب.