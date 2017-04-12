رومانية تبيع عذريتها في المزاد مقابل 2.3 مليون يورو

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

عرضت الرومانية اليكساندرا خيفرين بكارتها للبيع في مزاد علني على موقع ألماني للعلاقات غير الشرعية، وبعد 6 شهور قدم لها رجل أعمال من هونغ كونغ أعلى عرض، بقيمة 2.3 مليون يورو.

وظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 18 عاما في القناة البريطانية ITVالتي استضافتها في برنامج”هذا الصباح” ، حيث صرحت أنها استوحت الفكرة من فيلم لـديمي مور شاهدته وهي بعد في ال 15، كانت البطلة خلاله تتقاضى مليون دولار مقابل ليلة واحدة معها.

كما كشفت عن نيتها استغلال المال لتلقي دروس في التسويق وإدارة الأعمال بجامعة اوكسفورد، وكذا اقتناء منزل لوالديها اللذان يجهلان لحد الساعة كل شيء عن الموضوع.

وعند سؤالها عن الاحتياطات الوقائية التي تنوي استعمالها تلك الليلة، قالت أنها تجهل كل شيء عن العلاقات الجنسية ، لكنها تثق في رفيقها ، لأنها متأكدة أن شخصيا يدفع هذا المبلغ ، هو بالضرورة رجل جيد.

وأضافت الفتاة أنها “سعيدة بقرارها، ووصفت ما حدث بـ ” الحلم الذي أصبح حقيقة “.

ويحصل الموقع الألماني، الذي تقدم عليه حاليا 8 فتيات أخريات العرض نفسه، على 20 بالمائة من المبلغ ،و يحدد أن الموعد سيتم في ألمانيا ، حيث يمكن للزبون اختيار الفندق الذي سيقضي فيه ليلته مع العذراء.

وبعد العرض المغري الذي حصلت عليه اليكساندرا خيفرين، حصلت وكالة متخصصة في تسهيل العلاقات غير الشرعية على 400 طلب من فتيات عذراوات، حسب الصحيفة الفرنسية “ليبيراسيون” ، وستقوم الوكالة بإجراء فحص طبي للمرشحات، على أن تحصل على 20 % من المبلغ النهائي.

وأكدت المساعدة الاجتماعية الألمانية سابين كونستابيل ، المتخصصة في مساعدة عاملات الجنس على تغيير مهنتهن :”الزبائن يبحثون عن فتيات صغيرات جدا ليضمنوا قلة تجاربهن الجنسية، مما يدل على أن البكارة ما تزال تحظى بأهميتها”.