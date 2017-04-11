الفنان السوري عبدالكريم حمدان يتسلم مهامه رسميًا كسفير للنوايا الحسنة

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

تسلم الفنان السوري عبدالكريم حمدان مهامه الرسمية كسفير للنوايا الحسنة لمنظمة “إمسام” التابعة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للمنظمة ريماثيو مارادونا والسكرتير الفخري وسفير النوايا الحسنة الدكتور أيمن البياع.

وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق عن اختيارها للفنان السوري، ومنحه صفة دبلوماسي وجواز سفر خاصا وذلك لمدة 5 سنوات، للمساهمة في تحقيق أهدافها التي تدعو إلى القضاء على الفقر وسوء التغذية في العالم.

وعبر عبدالكريم حمدان عن سعادته بهذا الاختيار، الذي يعد أمانة ويحتاج منه إلى المزيد من الجهد والعطاء في تحقيق الأهداف.

وأضاف أن بلاده سوريا ستحظى بحيّز واسع من نشاطاته، وأنه في الوقت نفسه سيلاحق كل نشاط إنساني في أي مكان في العالم العربي .

جدير بالذكر أن الفنان عبد الكريم حمدان يجهز حاليا أغنية جديدة سيطلقها خلال شهر في الأسواق، كاشفا عن تصويرها بطريقة الكليب في دبي، ووصف الأغنية بأنها شبابية وتناسب جو الصيف.