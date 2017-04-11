بالفيديو.. فيصل العجمي للفنانة الكويتية مونيا: “أنت مثيرة”

المصدر: الكويت – إرم نيوز

فاجأ الإعلامي الكويتي مواطنته الفنانة مونيا، في لقاء على الهواء بأسئلة جريئة، حين قال لها “أنت مثيرة وتثيرين غرائز الرجال”.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للقاء التلفزيوني، الذي اتسم بالصراحة والجرأة، إذ علق الإعلامي: “أنت مثيرة أثرت حتى الغرائز عند الرجال وأنا من معجبيك”.

لكن الفنانة الكويتية، ردت: “ماينفع تقول هذا الكلام فيصل، أن البنت تكون فيها أنوثة هذا جميل، وأنا لا أسوي أزيد من غيري”، مضيفة “أنا مثل بنات جيلي هذه مونيا، التي عرفتمونها منذ أن كنت مذيعة في تلفزيون الكويت”.

وروت مونيا، تجربتها كإعلامية في التلفزيون، حيث أكدت أن تلفزيون الكويت له محاذيره وملابسه، وقالت إن مدير التلفزيون اتصل بها أكثر من مرة، ليطلب منها الاعتدال في جلستها، لافتة إلى أنها تفضل أن تكون على طبيعتها.

وبدأت مونيا حياتها كممثلة عام 1999، حيث شاركت في عدة مسلسلات بأدوار صغيرة ولكنها لم تستمر طويلًا، وفي عام 2005 اتجهت للعمل الإعلامي وقدمت فقرة طبية في البرنامج اليومي “بيتك” على تلفزيون الكويت، وفي عام 2007 تمكنت من تحقيق النجاح بعد اتجاهها للغناء واشتهرت بأغنية “شبيك لبيك”، واصلت مشوارها الفني ثم عادت للتمثيل بعد أن قام الفنان نايف الراشد باختيارها للمشاركة في مسلسل “شر النفوس” في عام 2008.