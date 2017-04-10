الزوجان أوباما يقضيان عطلتهما في جزيرة فرنسية (صور)

المصدر: باريس - إرم نيوز

يقضي باراك وميشيل اوباما وقتاً ممتعاً على جزيرة مرجانية ببولينيزيا الفرنسية ،بحسب القناة التليفزيونية البولينيزية TNTV.

حيث وصل الرئيس الأمريكي السابق على متن طائرة خاصة يوم 15 مارس المنصرم إلى جزيرة تايتي ، أكثر الأماكن المأهولة بالسكان في المنطقة، ،فغير وجهة طائرته إلى تيشاروا، حيث أجر لمدة 3 أسابيع فيلا تضم 3غرف ،مقابل 9000 يورو لليوم الواحد دون احتساب الضريبة،إضافة إلى أقامات مجاورة خاصة بحراسه.

وانتشرت بعد ذلك صور لأوباما على متن يخت ، ثم وهو يسبح ،كما شوهدت ميشيل –التي التحقت به بعد ذلك – وهي تمارس رياضة التجديف على لوح مائي.

وقد قام الرئيس السابق بزيارات عديدة إلى الشاطئ المرجاني برفقة حراسه الشخصيين ، ومرشدين متخصصين أو بعض العلماء ، واستمتع بالغطس.

ويتوقع أن تدوم عطلة الزوجين اوباما في بولينيزيا الفرنسية لشهر كامل ،حيث يمكنهما الاستفادة من الهدوء لكتابة مذكراتهما ، التي بيعت مسبقا بثمن قياسي بلغ 60 مليون دولار.