ليلى علوي لـ”إرم نيوز”: أغيب عن رمضان.. وأدعو المنتجين لعمل فيلم ملحمي عن المسلمين والمسيحيين

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

قالت النجمة المصرية ليلى علوي، اليوم الإثنين، إن غيابها عن دراما رمضان المقبل جاء بسبب عدم العثور على سيناريو يرضي طموحها الفني، ويمثل خطوة جديدة في مشوارها الثري.

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” “سوف أجلس هذا العام على كرسي المشاهد وأتابع مع الجمهور، وكلي ثقة في أن زملائي سيقدمون أعمالاً رائعة على مستوى التكنيك والأفكار، خاصة أن الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة شهدت حالة من النضج والتطور”.

وأوضحت ليلى علوي، أن المنافسة بين الأجيال الجديدة والكبار أمثال الزعيم عادل إمام ويسرا تخلق حالة من المنافسة تصب دائمًا في صالح المتلقي.

ومن جانب آخر، قالت علوي إنها “مؤمنة بأن الفن قوة ناعمة تستطيع التغيير في الواقع السياسي، ولذا أناشد كبار المنتجين للاتحاد لتقديم فيلم ملحمي عن علاقة المسلم بالمسيحي في مصر، وأثق في أن العمل إذا جرى التخطيط له جيداً سوف يخرج بشكل جيد ويكون علامة في تاريخ السينما المصرية مثل فيلم (الأرض والناصر صلاح الدين)”.

يذكر أن آخر ظهور للنجمة ليلى علوي على شاشة الدراما التلفزيونية، كان من خلال مسلسل “هي ودافنشى” أمام خالد الصاوي، و عرض في رمضان الماضي.