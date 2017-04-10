رنا جمول: أفضّل العمل المسرحي على الدراما التلفزيونية (فيديو إرم)

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أكدت الفنانة السورية رنا جمول في حديث مع موقع إرم نيوز، أنها تحب العمل في المسرح ولا يغنيها العمل بالدراما التلفزيونية عن عشقها للمسرح.

وأضافت، أن الحركة المسرحية في سوريا لا تزال تقدم عروضاً برغم كل الظروف الصعبة والسيئة التي تمر بالبلاد. متمنية وجود مهرجان مسرحي يدعم هذا النشاط.

وتابعت جمول، حول مشاركاتها في الدراما التلفزيونية، أنها ستظهر في مسلسل “بقعة ضوء”، حيث التقاها موقع إرم نيوز في كواليس التصوير. معتبرة أنه عمل يطور نفسه من خلال ارتباطه بالواقع، ومحاولة ملامسة موضوعاته للأحداث اليومية للمواطن. كما ستظهر في مسلسل “أحمد بن حنبل” ومسلسل “شبابيك”.