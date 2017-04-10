نضال الشافعي يجسد شخصية الشيخ “الباقوري” في “الجماعة 2” (فيديو إرم)

المصدر: علي عبدالرحمن - إرم نيوز

كشف الفنان المصري نضال الشافعي، عن كواليس دوره في مسلسل “الجماعة 2″، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية الشيخ الباقوري، موضحًا أنه ضيف شرف في المسلسل ولكن الدور يمثل مسؤولية كبيرة عليه “لأنه يحتاج مجهوداً كبيراً” لإتقانه وتجسيده بالصورة الصحيحة.

وقال في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال مشاركته في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، إنه سيظهر أيضًا في شهر رمضان من خلال مسلسل “السر” مع مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم حسين فهمي وأحمد حلاوة ومايا نصري ودينا، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية رجل أعمال يدعى “جلال” تدخله أعماله في مشكلات عديدة مع بعض الأطراف.

ومن جانب آخر، أكد نضال الشافعي أنه لا دخل له إذا كان هناك جزء جديد من مسلسل “تامر وشوقية” أم لا، لأن هذا القرار في يد المؤلف والقائمين على الإنتاج، لافتًا إلى أن هناك زوايا أخرى تجب دراستها في الجزء الجديد، مثل طبيعة الكوميديا وهل سيكون هناك تطوير للأحداث في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟.

يذكر أن الفنان المصري نضال الشافعي، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة مثل “دلع بنات” و”الشك”و”فيرتيجو”.