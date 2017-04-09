أنباء عن انفصال جانيت جاكسون عن زوجها القطري

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

كشفت مصادر مقربة من الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون عن أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال القطري وسام المانع على الرغم من مرور 3 أشهر فقط على ولادتها طفلها الأول منه.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة قوله إن جانيت جاكسون، البالغة من العمر 50 عاماً رأت أن الزواج لا يسير على ما يرام وأنها وزوجها قررا الانفصال والسير كل منهما في طريقه، على حد تعبيره.

وأضاف: “لقد اتفقت جانيت ووسام على الانفصال لأن كل منهما مشغول في حياته والأمور لم تكن جيدة مؤخرًا، ولكنهما تعاهدا على أن يظلا أبوين جيدين”، موضحاً أن الطرفين اتفقا على أن يبقى الرضيع عيسى مع والدته التي قررت أن تبقى في لندن.

وكانت شقيقة الفنان الشهير مايكل جاسكون “ملك البوب” الراحل قبل سنوات، قد ألقت رجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012، وأنجبت منه ابناً أسمياه عيسى في يناير الماضي.

وتواردت أنباء الأسبوع الماضي عن وجود خلافات بين المليونير القطري وزوجته، ويمكن أن تكون خطوة الانفصال تتويجاً لتلك الخلافات.

وكانت جانيت جاكسون قد ألغت جولة فنية ضخمة العام الماضي كان سيتخللها 36 عرضاً فنياً في مختلف دول العالم، رغبة منها في الالتزام بدور الزوجة والأم التي تستعد لاستقبال طفلها، وفقاً لما ذكرته “ديلي ميل”.