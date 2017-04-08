سميرة سعيد لـ إرم نيوز: أعترف بالتقصير في حق الجمهور الخليجي

المصدر: صفوت دسوقى – إرم نيوز

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أنها تواصل التحضير لألبومها الجديد الذي سيضم عددًا كبيرًا من الأغاني الخليجية والمغربية.

وقالت سعيد في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: “أنا عاشقة للجمهور الخليجي وأعترف بالتقصير في حقه وقد تأخرت في طرح ألبومي الجديد، لأنني أبحث عن الكلمة الجيدة واللحن الذي يرضي ذوق الجمهور الخليجي”.

وتابعت: “فكرت في بداية الأمر في طرح ألبوم يضم أغاني مغربية وخليجية في نفس الوقت وحاليًا أفكر في طرح ألبوم خليجي كامل، ولكني لم أحسم الأمر حتى هذه اللحظة”. مضيفة “أنه من الصعب تحديد موعد طرح الألبوم لأنني مازلت في مرحلة التحضير واختيار الكلمات”.

وأشارت الفنانة المغربية، إلى أنها لا تواجه أزمة في إنتاج الألبوم، مبدية سعادتها بالنجاح الذي حققه ألبومها الأخير “عايزة أعيش”، أثناء عرضه في الأسواق.

ومن جانب آخر قالت :”إنها تلقت العديد من العروض للتمثيل، لكنها رفضت لإيمانها بأنها مطربة جيدة وممثلة ضعيفة”.

يذكر أن سميرة سعيد شاركت الفنان عزت العلايلي في بطولة فيلم سأكتب اسمك على الرمال، ولم تكرر تجربة التمثيل مرة أخرى.