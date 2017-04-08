بالفيديو.. هكذا حاول سعودي إقناع “آدام ساندلر” بموهبته ليمثل في أحد أفلامه

المصدر: الرياض- إرم نيوز

نشر الناشط السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي لؤي الشريف تفاصيل تجربته مع مكتشف المواهب السينمائية الممثل الأمريكي الشهير آدم ساندلر عبر حسابه على موقع تويتر.

وكشف مقطع فيديو سجله لؤي الشريف تفاصيل محاولته لإقناع ساندلر بموهبته للحصول على دورٍ ضمن فريق فيلمه الجديد.

وأظهر المقطع، “الشريف” يتحدث إلى “ساندلر”، ويستعرض مهاراته وإتقانه 4 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والعبرية والسيريانية، وذلك للفوز بالدور الذي يحلم به في فيلم “ساندلر” القادم.

وكان الممثل الأمريكي الشهير قد طلب من الراغبين في مشاركته فيلمه ‏القادم إرسال مقاطع فيديو شخصية منهم.

يذكر أن آدم ساندلر، وهو مكتشف مواهب سينمائية، أعلن عن فتح المجال أمام الراغبين في مشاركته عمله القادم، بعد أن قررت شركة “نيتفلكس” أن تعرض فيلما وثائقيا عن حياته.