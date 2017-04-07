بالصور.. تعرّف على شبيهة الممثلة العالمية أنجلينا جولي

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

ميليسا بايزن سيدة أمريكية بها شبه كبير من الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، حيث تشعر دومًا بأنها محاصرة بنظرات الناس في الأماكن العامة لكنها تكره المقارنة بدعوى أن جولي أفضل منها بكثير.

ورغم أن الكثير من الأشخاص يستوقفونها ظنًا منهم بأنها جولي فإن ميليسا وهي أم لطفلين أكدت أنها اعتادت على ذلك ولم تعد تشعر بالضيق أو الإحراج.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن ميليسا من ولاية “وسكنسون” وسط غرب الولايات المتحدة قولها :”دومًا يظنونني بأني أنجلينا جولي ولذلك تراهم يحملقون بي أو يستوقفونني في الطريق، هذا شيء غير عادي فهي دومًا كانت مثلي الأعلى ومن الجنون أن تتم مقارنتي بها، أنا أحب أفلامها كثيرًا ولكن أحب أعمالها الخيرية أكثر”. وأضافت : “شخصيتي تختلف كثيرًا عن شخصيتها وهي أفضل مني بكثير”.

وبحسب الصحيفة فإن ميليسا (34 سنة) بها شبه كبير من جولي (41 سنة) وخاصة شفتيها الممتلئتين وخديها المرتفعين.

وقالت ميليسا: “الحقيقة أن الشبه رفع معنوياتي وثقتي بنفسي، كانوا يقارنوني بها منذ أن كنت في سن المراهقة ولكن المقارنة زادت الآن ولا أعرف لماذا، حتى أصدقائي وزملائي في العمل دومًا ينادونني أنجلينا جولي وهذا أمر يحرجني أحيانًا”.

وأضافت :”يبدو صديقي لا يحب أن ألقى كل هذا الاهتمام وأعتقد أنه بدأ يشعر بالغيرة، وأنا في الحقيقة لم أتظاهر يومًا بأني أنجلينا جولي ولكن سأحاول يومًا من الأيام أن أفعل ذلك، من يدري ربما سأحقق شيئًا من هذا”.