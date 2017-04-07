لطفي بوشناق يوجه رسالة للحكام العرب (فيديو إرم)

المصدر: علي عبدالرحمن – إرم نيوز

دعا الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق الحكام العرب إلى توحيد الصفوف وإزالة الفتن فيما بينهم لتحقيق حلم العروبة الموحد، خاصة في ظل الفترة الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال بوشناق في لقاء مع “إرم نيوز” إن الوطن العربي يمر بفترة من أصعب وأحلك الظروف، متفائلاً بتحقيق نقلة نوعية في تاريخ الأمة العربية قريبًا، بالنظر إلى الوعي لدى القادة العرب، ومخاطبًا إياهم: “ضموا الصفوف وأزيلوا الفتن وضحوا جميعًا لأجل الوطن”.

وبشأن الفن العربي، أشار بوشناق إلى أنه متفائل ولديه أمل في المبدعين والفنانين العرب سواء في المسرح أو السينما أوالشعر والرسم والنحت والموسيقى، داعيًا الإعلام العربي إلى إعطاء فرصة لهؤلاء المبدعين للظهور وتحقيق رسالتهم.

ولطفي بوشناق عازف العود التونسي، من أبناء المدرسة الرشيدية وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة منذ عام 2004، زاوج خلال مسيرته الفنية الطويلة بين الأغنية الحديثة والموروث الشعبي التونسي، فشارك في تهذيب التراث الشعبي التونسي في النوبة وخاض تجربة الحضرة مع فاضل الجزيري لجمع الغناء الصوفي التونسي القديم، وقدم المألوف والابتهالات الدينية، ولم يتغافل عن القضايا العالمية والعربية فغنى عن سراييفو والعراق وأطفال الحجارة وثورة سوريا.