ليندسي لوهان في صور جديدة بـ”البوركيني”.. فهل تعلن إسلامها قريبًا؟

المصدر: وكالات – إرم نيوز

انتشرت عدة صور للممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان (30 سنة)، وهي بلباس السباحة الإسلامي المعروف باسم “بوركيني”، وذلك على شواطئ فوكيت بتايلاند، الأسبوع الماضي.

وظهرت النجمة الأمريكية وهي تغطي جسمها بالكامل بالزي الإسلامي، إضافة إلى غطاء رأس يغطي كامل رأسها، فيما كانت تستخدم قاربا لوحيا، في السباحة بالبحر.

وأصبحت صور لوهان وهي بالحجاب الإسلامي مألوفة، بعد تصريحات سابقة لها بأنها تدرس الإسلام وتتعرف عليه، فيما ظهرت بعدة صور لاحقة وهي تحمل القرآن، كاشفة أنها تعكف على قراءته ودراسته.

اقرأ أيضا: الكشف عن صور لسعودي.. قد يكون من أهدى ليندسي لوهان القرآن

وأثارت ليندسي حيرة العديد من متابعيها، حول حقيقة اعتناقها الإسلام، ورغم خروج الممثلة الأمريكية مرارا وتكرارا وتأكيدها أنها لم تعتنق الإسلام، لكن من الملاحظ أن هناك انجرافا كبيرا من جانبها نحوه.

فسبق أن نشرت أيضا على صفحتها الرسمية “فيسبوك” تحية الإسلام “السلام عليكم” مكتوبة بحروف إنجليزية، إضافة إلى قيامها بحذف جميع صورها السابقة.

اقرأ أيضا: الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان: موظفة بمطار لندن طلبت مني خلع حجابي

واكتفت ليندسي بالإعلان أن دراستها للقرآن فتحت لها أبواب المعرفة، حيث علقت في وقت سابق: “عدد من أصدقائي المقربين و الذين تواجدوا دائمًا لمساعدتي هم من السعودية، وقد أهدوني القرآن واصطحبته معي إلى نيويورك لأتعلم منه”.

وقالت في تصريح آخر:”القرآن فتح لي أبواب المعرفة الروحية، وإدراك المعاني الحقيقية للأشياء”.

اقرأ أيضا: نجمة الإثارة والتعري ليندسي لوهان تظهر بالحجاب.. لماذا؟

ومع أن ليندسي نفت اعتناقها للإسلام إلى حد هذه اللحظة، لكن المسلمين في مختلف بقاع العالم رحبوا بشدة بإقبالها على التعرف على تعاليمه.