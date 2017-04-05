كيندال جينر تثير انتقادات واسعة بسبب إعلان مشروب غازي

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

واجه الإعلان الأخير لشركة بيبسي الذي تقوم ببطولته كيندال جينر سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا تويتر في أمريكا، حيث أدان المغردون استخفافه بعقلية المتلقي.

وتبلغ مدة الإعلان دقيقتين ونصف الدقيقة، ويصور أخت كيم كارديشيان وهي في حصة تصوير في الشارع، عندما يمر بالقرب منها مسيرة من المحتجين المبتسمين وهم يحملون لوحة عليها عبارة “انضموا إلى الحوار”، فتنضم إليهم كيندال، وتجد بالصدفة ثلاجة مليئة بمشروب الشركة، فتحمل علبة منه، وتقدمها لواحد من رجال الشرطة الذين يتصدون للمظاهرة، حيث يقبلها مبتسمًا ويشرب منها أمام تهليل المحتجين.

وسخر المغردون من الحل السحري الذي توصلت إليه عارضة الأزياء الحسناء البالغة من العمر 21 عامًا لإنهاء مشاكل العالم، إذ يكفي بحسب الإعلان تناول المشروب لإنصاف كل المظلومين وإنهاء الاحتجاجات.

كما حضرت قضية العلاقات المتوترة بين الأمريكيين السود وجهاز الشرطة التي شكلت موضوعًا بارزًا في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث أشارت إحدى المغردات إلى التعبير البشوش على وجه الشرطي في نهاية الفيديو، وقالت إن المرأة الرقيقة البيضاء وبيبسي قد يكونان في النهاية هما الحل للحد من عنف الدولة.

ونشرت شركة بيبسي بلاغًا رسميًا حاولت من خلاله توضيح الرسالة التي يحملها إعلانها: “إنه إعلان عالمي يصور أشخاصًا منحدرين من مختلف مسارات الحياة وقد جمعتهم روح الانسجام، ونعتقد أنها رسالة مهمة”.