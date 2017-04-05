السعودية.. ما السر في ضعف مبيعات حفلة محمد عبده في جدة؟

المصدر: جدة - إرم نيوز

تُعد مبيعات تذاكر الحفل الذي يحييه الفنان السعودي محمد عبده بمشاركة الفنان طلال سلامة مساء الأربعاء في جدة ضعيفة جدا، مقارنة بحفلات عبده السابقة في كل من الرياض وجدة وقطر ودبي خلال الشهرين الماضيين، وتكاد تكون الأضعف على مستوى الحفلات السابقة.

واستعد فنان العرب لهذه الحفلة في إمارة دبي، بعد أن أحيا حفلة غنائية في دار الأوبرا، فيما يتأهب الفنان طلال سلامة للغناء للمرة الأولى على مسرح جماهيري في جدة.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “عكاظ” السعودية، تقدر نسبة التذاكر المتاحة حتى قبل الحفلة بساعات 40 % من إجمالي التذاكر المطروحة للبيع.

وأشارت المصادر، إلى أن ضعف الإقبال على الحفل يعود إلى ضيق الوقت للإعلان عن الحفل، حيث كان من المقرر أن يحيي محمد عبده حفلاً غنائياً في الدمام، إلا أنه ألغي في آخر لحظة، فتقرر أن يقام هذا الحفل في جدة بدلاً عنه، لذلك كانت الفترة الزمنية ضيقة للإعلان عن الحفل وطرح التذاكر.

ولن تختلف الحفلة التي ستشهدها جدة عن سابقتها التي أقيمت قبل شهرين، من ناحية التنظيم وتوزيع المقاعد، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إذ يؤدي كل فنان نحو 12 إلى 15 أغنية، ومن المرجح أن تكون الوصلة الغنائية الأولى في الحفلة من نصيب الفنان طلال سلامة.