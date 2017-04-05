عرفة لـ إرم نيوز: “الكنز” لن يلحق بموسمي الفطر والأضحى

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

تواصل أسرة فيلم “الكنز“، تصوير مشاهده في المنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة في مصر، ومن المتوقع أن يتوقف العمل أسبوعاً كاملاً لبناء ديكور جديد.

ولن يلحق الفيلم بموسم عيد الفطر السينمائي أو عيد الأضحى، حيث يحتاج إلى 5 أشهر كاملة لتصوير أحداثه بالكامل، وبعدها تبدأ مرحلة المونتاج.

وقال مخرج الفيلم شريف عرفة لـ”إرم نيوز”، إن تصوير الفيلم بدأ منذ ثلاثة أشهر ويحتاج إلى خمسة أشهر أخرى كاملة، لأن تغيير الديكورات يستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف عرفة: “لا أتعجل الانتهاء من التصوير حتى يخرج العمل بشكل وصورة جيدتين، وأثق في أن العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت وتحت أي ظروف”.

وأشار، إلى أن ميزانية إنتاج الفيلم ستكون مرتفعة جدًا وربما تصل إلى 100 مليون جنيه، وهو ما يعد أضخم عمل سينمائي مصري خلال الفترة الاخيرة.

يذكر أن فيلم “الكنز” من إنتاج مراد فاروق صبري والقصة من تأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، وتدور الأحداث حول فساد وسطوة بعض رجال الدين في أربعة عصور مختلفة وهي العصر العباسي والفرعوني والعثماني وفترة السبعينيات.