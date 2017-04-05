بعد تراجعه عن استقالته من نقابة الموسيقيين..كم مرة تراجع هاني شاكر عن قرار أصدره؟

المصدر: مروة محمد - إرم نيوز

أقل من عامين مروا على تنصيب المطرب هاني شاكر نقيبا للموسيقيين وعلى الرغم من قصر مدة تنصيبه، إلا أنها شهدت العديد من الأزمات داخل أروقة النقابة لعل آخرها قرار استقالته من منصبه بعد ضغوط حاصرته، ثم عودته مجددا أمس إلى منصبه وإصداره بيانا إعلاميا يفيد بتراجعه عن استقالته من أجل العمل على مصلحة الموسيقيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هاني استقالته ويتراجع عنها، فقد سبق وقدمها بعد توليه منصبه بشهور قليلة لكنه عاد وتراجع عنها أيضا.

هاني شاكر سبق وأصدر قرارات تسببت في صب غضب الكثيرين من المطربين والمطربات عليه، حيث كانت أولى قراراته هي عدم السماح لأي مطربة بالظهور في الحفلات بملابس عارية وتعرض هاني وقتها للهجوم، حيث اعتبر كثيرون قراره انتهاكا للحرية الشخصية وطالبوه فقط بالتركيز على الجانب الغنائي والعمل على تطوير النقابة، فيما بقيت العديد من الفنانات بالظهور بملابس فاضحة، ما يعني أن هذا القرار أيضا تم التراجع عنه.

وبعد وفاة ابنته الوحيدة “دينا” في 2011، قرر هاني شاكر الاعتزال ولكن القرار لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليخرج هاني لجمهوره ويعلن استمراره بالغناء حتى آخر حياته، مستبعدا فكرة اعتزاله الغناء التي سيطرت عليه طوال فترة مرض ابنته، مبررا تراجعه عن قراره آنذاك تنفيذا لوصية ابنته دينا له بالاستمرار في الغناء طوال حياته وأن يتغلب على ألم فراقها بفنه.