جمال سليمان: “أوركيديا” عمٌل تاريخٌي يحمل إسقاطًا على المشهد السوري

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

قال الفنان السوري، جمال سليمان، إنه يبحث دائمًا عن العمل الجيد، الذي يحمل فكرة جديدة، ويساهم في الارتقاء بوعي المشاهد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “سأعود للدراما السورية، من خلال مسلسل (أوركيديا)، تأليف عدنان عودة، ومن إخراج حاتم علي، وهو عمل تاريخي يحمل إسقاطًا سياسيًا على المشهد الذي تعيشه سوريا، وكذلك العالم العربي”.

وتابع جمال سليمان: “تصوير أحداث المسلسل بالكامل، سيتم في رومانيا، باستوديوهات ضخمة جدًا، وقد رُصدت له ميزانية كبيرة”، مؤكدًا “أنه لم يطلب أي تعديل على دوره، لأن العمل مكتوب بشكل رائع ومحكم جدًا”، بحسب قوله.

وعن الدراما المصرية، قال الفنان السوري: “أشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، و حتى الآن في مرحلة الكتابة، وسوف يتم تجهيزه للعرض، بعيدًا عن موسم شهر رمضان المقبل”.