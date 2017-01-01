شاهد.. أول فيديو للفنانة اليمنية بلقيس بعد حفل الزفاف الأسطوري

المصدر: إرم نيوز

نشرت الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس فتحي أول فيديو لها بعد الزواج الأسطوري الذي شغل الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

ويظهر الفيديو الذي نشر بموقع انستغرام للتواصل الاجتماعي، الفنانة بلقيس ترقص إلى جانب زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف والفنانة المصرية شيرين.

فديتها كيكة الحفل ❤️???????? #شيرين A video posted by Balqees (@balqeesfathi) on Dec 31, 2016 at 8:49am PST

وبدت الفنانة اليمنية سعيدة بعد زفافها الذي أقيم في دبي ولقي صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل هذا الفيديو نشرت الفنانة بلقيس مقطعا من كواليس حفل الزفاف معلقة: “كواليس ما شفتوها، شوفوا التوتر شلون واضح على نفسي ما عرفتني، انا لما اتوتر وجهي يعبس.. اول ما بدا الطق والرقص استنزلت وفكيت عن نفسي وبرضو انصدمت من نفسي”.