مفاجأة.. مع من سيقضي ترامب ليلة رأس السنة؟

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الجمعة إن ترامب سيقضي ليلة رأس السنة الجديدة بصحبة الممثل سيلفستر ستالون.

كما ستحضر زوجة ترامب ميلانيا وابنه الأصغر بارون علاوة على حوالي 800 مدعو في الحفل الذي سيقام ليلة السبت في منتجع “مار ألاجو” في ولاية فلوريدا.

وقالت المتحدث باسم ترامب في البداية إن المنتج الموسيقي كوينسي جونز، الذي عمل مع مايكل جاكسون وفرانك سيناترا، سيحضر الحفل، إلا أن متحدثا باسم جونز نفى هذا في وقت لاحق، حسبما أفادت مجلة “فاريتي”.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرا أن ترامب يدرس تعيين ستالون رئيسا للصندوق الوطني لدعم الفنون، إلا أن ستالون قال إنه غير مهتم بالمنصب ويفضل تكريس طاقته لمساعدة قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي.

يذكر أن فرانك ستالون، شقيق سيلفستر، كان من أشد المؤيدين لترامب أثناء الانتخابات.