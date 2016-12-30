محمد صبحي: سأموت فنانًا.. وهذا سر غيابي عن التلفزيون

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

يسبح الفنان المصري محمد صبحي، في دوامة من الحزن، بعد رحيل زوجته، الأمر الذي جعل البعض يردد بأن هذا الألم سوف يأخذه من عالم الفن الذي أحبه وأخلص له، طوال سنوات عمره.

وقال صبحي، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “بدون شك أنا في محنة لا يعلم مداها إلا الله، فقد فارقت الدنيا زوجتي، التي شاركتني محنة الحياة، ولحظات الانكسار والانتصار، كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وأضاف: “ولكن، ليس صحيحًا أنني قررت الاعتزال، الفنان ملك للناس، وليس ملكًا لنفسه، لو بطلت فن هاموت”.

وتابع: “مشروع استوديو الممثل مستمر، وسوف أبدأ في العام الجديد، التحضير للموسم الثاني، من تجربة المسرح للجميع، وكما قلت في وقت سابق، تشاركني البطولة غادة رجب، وأكثر من 70 وجهًا جديدًا، وأتمنى أن أقدم شيئًا ينال رضا وإعجاب الجمهور”.

وبشأن العودة للدراما، قال: “لم أجد السيناريو الذي يشجعني على العودة، وأتمنى أن يعود التلفزيون المصري لإنتاج أعمال مهمة، لأن خروجه من الإنتاج كارثة”.