بالفيديو.. سقوط قطعة من فستان عرس بلقيس المرصَّع بالألماس ليلة زفافها

لفتت الفنانة اليمنية بلقيس الأنظار إليها بعد حفل زفافها “الأسطوري”، الذي أقيم ليلة الخميس في فندق “أرماني” ببرج خليفة أفخم فنادق إمارة دبي، والذي شاركت تفاصيله لحظة بلحظة مع جمهورها.

لكن المتابعين لبلقيس لم تغب عنهم أدق التفاصيل، فقد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تعرَّضت فيه لموقف محرج وهي مع عريسها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

فبينما كانت تقف مع زوجها سقط الجزء العلوي من الفستان، المرصع بـ24 ألف قطعة الماس واستغرق تصميمه 1500 ساعة عمل، وهو من تصميم السعودية تيما العابد، بحسب مصادر محلية.