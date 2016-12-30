شكران مرتجى وسلافة معمار تدخلان “عالم الجريمة”.. فهل تنجحان؟

المصدر: ربى الحايك- إرم نيوز

قرّرت الفنانتان السوريتان شكران مرتجى وسلافة معمار دخول عالم الجريمة والقتل من خلال مسلسل “وردة شامية”، من تأليف وسيناريو وحوار مروان قاووق وإخراج تامر اسحق وإنتاج شركة “غولدن لاين”.

وتدخل الفنانتان تحديًا كبيرًا أمام ربط وسائل الإعلام والجمهور لشخصيّتيهما بشخصيتي “ريا وسكينة” في العمل المصري الشهير.

وصرح الكاتب مروان قاووق لـ “إرم نيوز”، قائلًا إن الشخصيتين تبتعدان عن شخصيتي ريا وسكينة ولا تشبههما بشيء سوى أنهما تتوجهان إلى القتل مع تجاوز “وردة” و “شامية” لقتل النساء لتبدآ في قتل الرجال والأطفال أيضًا.

ويؤكد الكاتب قاووق لـ “إرم نيوز” أن العمل يحمل الصبغة الشامية، وحكاياته غريبة وجديدة، تحمل حبكة درامية مختلفة تمامًا عن العمل المصري الشهير.

وأضاف أن الجمهور سيشهد مجموعة من القصص والحكايا المختلفة منها ما سيكون انسانيًا ضمن أحداثه المشوقة، حيث تبرز خلف كل حكاية أو حدث جريمة قتل لرجل أو امرأة في العمل الذي يصفه كاتبه بأنه قاسٍ وغريب ومختلف.

وبيّن قاووق أن المشاهد سيشهد كوميديا خفيفة لتخفيف الضغط والتوتر عند المتابعة.

ويعتبر قاووق أن العمل مغامرة بالنسبة له وللمساهمين فيه، معربًا عن ثقته بأداء معمار ومرتجى، اللتان ستعيشان مغامرة أيضًا، وستكونان أمام شخصيات مركبة ومعقدة، يراها الجمهور أحيانًا قاسية.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب شكران مرتجى وسلافة معمار عدد من أبرز الفنّانين السوريين واللبنانيين منهم يوسف حدّاد، سلوم حداد، نادين خوري، ضحى الدبس، علاء قاسم، نادين تحسين بك، آية طيبا، زهير رمضان، جلال شمّوط، سعد مينه، روعة ياسين، مجدي مشموشي، أكرم الحلبي، محمد قنوع، طارق مرعشلي وغيرهم.