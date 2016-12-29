أسطورة هوليوود ديبي رينولدز توفيت بسكتة دماغية بعد يوم من رحيل ابنتها بسكتة قلبية

المصدر: وكالات

توفيت أسطورة هوليوود ديبي رينولدز التي شقت طريقها إلى قلوب ملايين من معجبيها في مختلف أنحاء العالم بأدائها في أفلام موسيقية مثل (سينجين إن ذا رين) أي (الغناء تحت المطر).

وقال تود فيشر ابن الفنانة الراحلة إنها توفيت يوم الأربعاء بعد ساعات من نقلها إلى مستشفى في لوس أنجلوس بعد إصابتها بسكتة دماغية. وجاء رحيل رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وفي مقابلة عام 2010 مع مجلة (ريدج مانثلي) تحدثت رينولدز عن فلسفتها في الحياة.

وقالت “أتبع دائما خطة خمسية… أعيش اليوم وأقرر أنني لن أشعر بالانزعاج لمدة خمس سنوات.”

ومضت قائلة “أتخيل دائما نفقا طويلا وفي نهاية النفق هناك ضوء. أعلم أنني أستطيع الوصول إلى هذا الضوء وسيستغرقني الوصول إليه خمس سنوات. الآن… عبرت أنفاقًا كثيرة لذا أواصل المحاولة فحسب. لا أيأس أبدا.”

صعدت رينولدز إلى النجومية في فيلم (سينجين إن ذا رين) وظهرت في عشرات الأفلام. ولعبت أدوار البطولة أمام فنانين مثل جين كيلي وفرانك سيناترا وتوني كيرتس وفريد أستير. رشحت الراحلة لجائزة الأوسكار عن الفيلم الموسيقي (ذي أنسينكابل مولي براون) عام 1964.

وفي أوج نجوميتها واجهت رينولدز فضيحة عندما دخل زوجها المغني إيدي فيشر في علاقة عاطفية مع الممثلة إليزابيث تيلور. ووقع الطلاق بين ديبي وفيشر عام 1959 وتزوج هو من إليزابيث.

حصلت إليزابيث بعد ذلك على الطلاق من فيشر وتحسنت العلاقات بينها وبين ديبي بعد ذلك بسنوات وظهرتا معا في الفيلم التلفزيوني (ذيس أولد برودز) الذي كتبته كاري فيشر عام 2001.

وفي ما يلي صور من حياة الفنانة الراحلة.