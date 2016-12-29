الشارع المغربي غاضب من الفنان وائل جسار.. ما السبب؟ (صورة)

المصدر: المختار محمد يحيى – إرم نيوز

تسبب صورة التقطت للفنان وائل جسار مع أحد معجبيه وتداولها نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في موجة غضب عارمة وخاصة في صفوف الشباب المغربي من معجبي المطرب لاحتواء الصورة على علم البوليساريو.

وطالب المغني اللبناني وائل جسار معجبيه وأنصاره في المملكة المغربية عدم فهم صورته التي ظهر فيها مع شاب يحمل علم “الجمهورية العربية الصحراوية” بشكل خاطئ، مؤكدا عدم علمه بطبيعة العلم الذي حمله ذلك الشاب.

وقدم الفنان اعتذاره للشعب المغربي ولجمهوره الذي أغضبته تلك الصورة، بعد انتشارها .

وأكد وائل جسار في فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الصورة ليست حديثة بل هي قديمة وأن هناك شخصا طلب التقاط صورة معه ففعل ذلك، مشددا على أنه لم يكن يعرف هذا العلم من قبل، قائلا “أرجو ألا يفهم أي شخص هذا الأمر بشكل خاطئ”.

ويرفض المغرب الاعتراف بالصحراء الغربية، التي تطالب جبهة البوليساريو التي تأسست في 20 مايو 1973بتحريرها من المغرب، واستقلالها لتحمل اسم “الجمهورية العربية الصحراوية”.